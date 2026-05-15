Tragedija v Ljubljani: mestni avtobus povozil dekle

V Ljubljani je že dobri dve uri zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto, po neuradnih informacijah naj bi se tam zgodila huda prometna nesreča, v kateri naj bi življenje izgubilo dekle. Vanjo naj bi na prehodu za pešce trčil mestni avtobus, piše Dnevnik. Policisti so še na kraju dogodka, zato bo več informacij znanih po končanem ogledu.

Na LPP so za omenjeni časnik potrdili, da se je zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen njihov avtobus, povedali pa še, da so govorili z voznikom avtobusa, ki je po njihovih besedah zaradi tragičnega dogodka zelo pretresen.