Tragedija v naselju Malo Mlačevo: ob 9.14 vlak povozil osebo

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragičnem dogodku. Ob 9.14 je v naselju Malo Mlačevo v občini Grosuplje osebo povozil vlak. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so določili kraj trčenja ter pokrili preminulo osebo. Na kraju so posredovali še Policija, reševalci NMP in dežurni delavci Slovenskih železnic.