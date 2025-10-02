Tragedija v Novi Gorici: pod zemeljskim plazom umrl 37-letni Bego, številni se poslavljajo

V naselju Gradišče nad Prvačino v občini Nova Gorica se je včeraj odvila grozljiva nesreča, ki je terjala življenje mladega delavca. Komaj 37-letni delavec podjetja iz osrednje Slovenije je med gradnjo kanalizacijskega omrežja ob 13.45 ostal ujet pod zemeljskim plazom. Kljub hitri pomoči sodelavcev in reševalcev mu ni bilo več pomoči – umrl je na kraju, so sporočili s PU Nova Gorica.

Nesreča na dnu jarka

Policija in kriminalisti so razkrili pretresljive podrobnosti. Delavci so ob makadamski cesti kopali jarek za kanalizacijske cevi. V jarku so že položili PVC cevi in jaške, nato pa so nadaljevali s strojnim zasipavanjem. V nekem trenutku je 37-letnik stopil na dno jarka, da bi popravil cev, ki se je med zasipanjem premaknila. Ko se je sklonil, se je utrgal del lapornate brežine. Okoli tri kubične metre materiala se je vsulo nanj in ga zasulo.

Sodelavci so ga poskušali izkopati, a ko so ga izvlekli, ni več kazal znakov življenja. Reševalci so ga na kraju oživljali, a je zaradi hudih poškodb umrl.

Sodna preiskava in odgovornost

Na kraju so posredovali policisti, kriminalisti, gradbeni inšpektor ter inšpektor za delo. Odrejena je sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, saj želijo ugotoviti natančen vzrok smrti.

Policija je obvestila tudi novogoriško tožilstvo, kriminalisti pa preiskujejo okoliščine tragedije in preverjajo sum kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Znano je: Umrl je Bego Cinac

Portal GPMaljevac.com poroča, da je v nesreči življenje izgubil Bego Cinac iz Bužima, rojen leta 1988. Pretresljiva vest je šokirala njegove sodelavce in rojake v Sloveniji, pa tudi domače v rodnem kraju.

Ganljiva gesta rojaka

V teh težkih trenutkih se je s posebno človeško gesto izkazal rojak iz Bužima Ajdin, ki je javno sporočil, da bo družini pokojnega stal ob strani. »Če bo kdorkoli iz družine potreboval pomoč, me lahko kontaktira kadarkoli – podnevi ali ponoči. Na voljo sem za nastanitev, prevoz, pravno pomoč, prevajanje ali karkoli drugega. Stojim jim popolnoma na razpolago,« je dejal prijatelj pokojnega.

Na Facebooku se je po tragični novici vsul val sočutja. Številni prijatelji, znanci in rojaki se poslavljajo od Bega in družini izrekajo iskreno sožalje. Besede podpore prihajajo tako iz Slovenije kot iz rodnega Bužima, kjer je vest o nesreči povzročila pravo žalost.