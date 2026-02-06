Tragedija v okolici Poljčan: zapeljal s ceste, 68-letnik umrl na kraju

Mariborski policisti so bili dopoldne obveščeni o tem, da je 68-letni moški z osebnim avtomobilom v okolici Poljčan zapeljal z vozišča. Kljub nudeni prvi pomoči na kraju je umrl. Sopotnica v vozilu po doslej znanih informacijah ni poškodovana.

Policisti še opravljajo ogled kraja, zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine, ki so privedle do smrti moškega, so še navedli.