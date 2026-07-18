Tragedija v petkovem popoldnevu v naselju Mezgovci: 63-letni motorist trčil v voznico (20), umrl je

V petek ob 13.37 se je na cesti v naselju Mezgovci ob Pesnici zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 63-letni voznik kolesa z motorjem, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Umrl v UKC Maribor

63-letni voznik se je nepravilno vključeval v promet, pri tem pa je vanj kljub umikanju trčila 20-letna voznica osebnega avtomobila. Voznik kolesa z motorjem se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kasneje v UKC Maribor umrl.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 157 prometnih nesreč, 17 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 82 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj.

Voznica osebnega avtomobila je bila v trčenju lažje poškodovana.