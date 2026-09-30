Tragedija v Radmirju: 76-letnik zapeljal s ceste in trčil v betonsko škarpo

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V Radmirju se je danes okoli 16. ure zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. 76-letni voznik osebnega avtomobila je nenadoma zapeljal na travnik, nato čez cesto in po približno 100 metrih vožnje trčil v betonsko škarpo.
Po podatkih Policijske uprave Celje je voznik zaradi posledic trčenja umrl na kraju nesreče. Kaj je bil vzrok, da je 76-letnik nenadoma zapeljal z vozišča, policija za zdaj ni sporočila.
Gre za letošnjo 15. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.
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