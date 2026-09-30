Tragedija v Radmirju: 76-letnik zapeljal s ceste in trčil v betonsko škarpo

V Radmirju se je danes okoli 16. ure zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. 76-letni voznik osebnega avtomobila je nenadoma zapeljal na travnik, nato čez cesto in po približno 100 metrih vožnje trčil v betonsko škarpo.

Že 15. smrtna žrtev na območju Policijske uprave Celje

Po podatkih Policijske uprave Celje je voznik zaradi posledic trčenja umrl na kraju nesreče. Kaj je bil vzrok, da je 76-letnik nenadoma zapeljal z vozišča, policija za zdaj ni sporočila.

Gre za letošnjo 15. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.