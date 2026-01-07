  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELOVNA NESREČA

Tragedija v Rušah: 41-letnik umrl v gozdu

Policija je izključila tujo krivdo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
A. G.
 7. 1. 2026 | 08:00
 7. 1. 2026 | 09:34
1:20
A+A-

Na območju Policijske postaje Ruše se je 41-letnik med sečnjo lesa smrtno ponesrečil, tuja krivda je izključena, je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor. Kljub nujni medicinski pomoči reševalcev mu na kraju dogodka ni bilo več pomoči, so potrdili pristojni. Inšpektorji in policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin nesreče in zbiranje informacij o poteku dogodka.

Delo v gozdu je odgovorno in tvegano delo, kjer so preventiva, kompetence in oprema ključni za varnost. Tragična smrtna nesreča v Rušah ponovno opozarja na pomen doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov. Policija in reševalci poudarjajo, da se je vsak delavec, lastnik gozda ali izvajalec dolžan zavedati nevarnosti ter sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, da se prepreči podobne tragedije.

Nasveti policije in reševalcev

  • Slaba vidljivost, močan veter ali mokro vreme lahko bistveno povečajo nevarnost nesreč. V takih pogojih delo preložite.
  • Vedno imejte pri sebi prvo pomoč, vključno z opremo za obvladovanje hudih krvavitev.

Več iz teme

policijanesrečadelovna nesrečanesreča pri delusmrtSlovenijaPU Maribor
ZADNJE NOVICE
09:22
Novice  |  Slovenija
PORTAL ZVEM

Upokojenske organizacije kritične do digitalnih novosti v zdravstvu: »Gre za socialni eksperiment«

ZD Ljubljana je paciente konec leta obvestil o novostih, zaradi katerih pa bodo po mnenju organizacij zlasti starejši močno prikrajšani.
7. 1. 2026 | 09:22
09:12
Novice  |  Svet
VENEZUELA

Trumpa vprašali, kdo je zdaj glavni v Venezueli: odgovoril le z eno besedo

Razkril je skupino ameriških uradnikov, ki bodo sodelovali pri ameriškem upravljanju Venezuele.
7. 1. 2026 | 09:12
09:10
Novice  |  Svet
NENADOMA IZGINILA

Julija se je postavila na stran Ukrajine, zdaj mora za 19 let v zapor

V Moskvi so Julijo Lemeščenko zaradi načrtovanja sabotaž brez milosti obsodili.
7. 1. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Obstaja le ena bolezen – odtujenost (Suzy)

Ste vedeli, da se prav vsak organ in sistem v telesu v našem življenju večkrat popolnoma obnovi?
7. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
MAMA IN SIN

Zakaj se Melania Trump sramuje Barrona?

Kritike na račun Melanie Trump letijo zaradi zaščite zasebnosti njenega sina.
7. 1. 2026 | 09:00
08:47
Novice  |  Slovenija
DO 70 CENTIMETROV!

Višina snežne odeje: toliko ga je zapadlo po slovenskih krajih, ponekod največ v zadnjih 8 letih!

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in na jugovzhodu države, v povprečju med 15 in 30 centimetri. Bilo je mrzlo, Slovenija je bila ves dan pod minusom, zato se je sneg takoj oprijel podlage. Ker so pred nami mrzli dnevi, bo v petek po šoli čas za delanje snežakov.
7. 1. 2026 | 08:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki