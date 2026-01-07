Tragedija v Rušah: 41-letnik umrl v gozdu

Na območju Policijske postaje Ruše se je 41-letnik med sečnjo lesa smrtno ponesrečil, tuja krivda je izključena, je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor. Kljub nujni medicinski pomoči reševalcev mu na kraju dogodka ni bilo več pomoči, so potrdili pristojni. Inšpektorji in policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin nesreče in zbiranje informacij o poteku dogodka.

Delo v gozdu je odgovorno in tvegano delo, kjer so preventiva, kompetence in oprema ključni za varnost. Tragična smrtna nesreča v Rušah ponovno opozarja na pomen doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov. Policija in reševalci poudarjajo, da se je vsak delavec, lastnik gozda ali izvajalec dolžan zavedati nevarnosti ter sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, da se prepreči podobne tragedije.