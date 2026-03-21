Tragedija v slovenski občini: zagorelo v domu, za eno osebo je bilo usodno

V Podgorju v občini Kamnik, se je zgodila tragedija, v kateri je umrla ena oseba. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je ponoči ob 3.36 zagorelo v dnevni sobi stanovanjske hiše, ogenj pa se je nato razširil na pritličje, mansardo in ostrešje objekta. Po njihovih informacijah je pet oseb in pes pravočasno zapustilo objekt, ena pa je ostala v njem. »Gasilci PGD Kamnik, Duplica, Šmarca in Nevlje so pogasili požar, odstranili ožgano kritino, pregledali in prezračili vse prostore ter objekt pregledali s termovizijsko kamero,« so še dodali. Posnetke, ki so nastali po tragediji, so objavljeni v skupini Krajevne skupnosti Podgorje na Facebooku.

Umrla starejša oseba

Po poročanju portala kamnik.info je v požaru umrla starejša oseba. Krajevna skupnost Podgorje je že začela zbirati pomoč družini Dolenc, piše portal in dodaja, da bo 23. in 24. marca v Domu KS Podgorje organizirala tudi zbiranje prostovoljnih prispevkov in pomoči. Denar se zbira tudi na računu Župnijske Karitas Kamnik na transakcijskem računu št: TRR SI56 0231 2009 2509 685, namen: Požar Podgorje, sklic 00 21032026, so še zapisali na omenjenem portalu.

