Tragedija v slovenskih gorah: zaradi podora skal plezalec (35) padel v globino

Danes okoli 13.45 so z Regijskega centra za obveščanje Kranj obvestili policiste o gorski nesreči na območju gore Široka peč, ki je del Martuljške skupine gora.

»Po doslej zbranih obvestilih so bile v alpinistični smeri Vzhodni steber v Široki peči tri samostojne naveze, vsaka po dva plezalca. Kot druga samostojna naveza sta plezala 35-letni plezalec kot prvi in plezalka kot druga. Zaradi podora skal je 35-letni plezalec med plezanjem izgubil ravnotežje in padel v globino,« je podrobnosti nesreče sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič. Zaradi hudih poškodb je planinec na kraju umrl.

Na prizorišče tragedije so odšli dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. O nesreči sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka, pokojni plezalec pa je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v dolino.

S helikopterjem so v dolino nato prepeljali tudi njegovo soplezalko in oba plezalca iz zadnje samostojne naveze, ki sta nesrečnemu 35-letniku takoj tudi nudila prvo pomoč. Kranjskogorski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, je še sporočil Roland Brajič.