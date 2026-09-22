Tragedija v Turnišču: 23-letnega Jureta pokončala prikolica, klub se je poslovil z ganljivim sporočilom

Poročali smo že, da je v Turnišču v ponedeljek popoldne ugasnilo mlado življenje. V hudi nesreči pri delu je umrl komaj 23-letni moški, ki ga je med opravili s traktorjem in prikolico stisnilo ob drugo prikolico.

Tragedija je pretresla tudi lokalno skupnost. Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi sožalja, krajani pa se poslavljajo od mladega človeka, ki je mnogo prezgodaj izgubil življenje.

Umrl je nogometaš kluba malega nogometa Satahovci Jure Vuk, od katerega so se pri klubu tudi poslovili s čustvenim sporočilom.

»Danes je v naš klub prišla novica, ki nas je pretresla in za katero si želimo, da je ne bi nikoli prejeli. Prehitro nas je zapustil naš član, igralec in vratar Jure Vuk. Star je bil komaj 23 let.

Jure je bil človek, ki ga nisi mogel spregledati. Velik po postavi, še večji po srcu. Več let je bil del KMN Satahovci in vedno pripravljen stopiti med vratnici, ko smo ga potrebovali. Ni pa bil z nami samo na igrišču. Pomagal je tudi pri naših dogodkih, vedno pripravljen prijeti za delo in pomagati klubu.

Danes zato ne žalujemo samo za vratarjem, ampak za našim članom in prijateljem, ki je postal del naše zgodbe. Težko je verjeti, da ga ne bo več ob igrišču in da se ne bomo več srečali z njim tako, kot smo se toliko let.

Jure, hvala ti za vse, kar si dal našemu klubu in za vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Ostal boš del KMN Satahovci in del naših spominov.

Počivaj v miru.

V imenu KMN Satahovci izrekamo iskreno sožalje njegovim domačim, svojcem, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi.«