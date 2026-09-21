Tragedija v Turnišču: 23-letnika povozila prikolica, umrl na kraju

V Turnišču se je danes zgodila huda delovna nesreča, ki se je končala tragično. Komaj 23-letnega moškega je povozila prikolica, umrl je na kraju. S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da se je nesreča zgodila pri delu v Turnišču.

Na kraj tragedije sta prišla dežurni okrožni državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica, ki sta opravila ogled kraja nesreče.

Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo, ki bo pomagala razjasniti natančne okoliščine smrti.

Policija drugih podrobnosti o tem, kako je do nesreče prišlo, za zdaj ni sporočila.