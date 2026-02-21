Tragedija v Velki: 69-letni moški med vožnjo padel s traktorja, umrl na kraju

Celjski policisti so bili včeraj zvečer obveščeni, da je v Velki, na območju Policijske postaje Dravograd, v prometni nesreči umrl 69-letni moški.

69-letnik je stal na zunanji stopnici traktorja, ki ga je vozil 37-letni voznik. 69-letnik je med vožnjo padel s traktorja in na kraju umrl.

Četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje

To je letošnja četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Policisti so v zadnjih 24 urah sicer obravnavali 219 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in dve s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 42 kršitev javnega reda in miru ter 51 kaznivih dejanj.