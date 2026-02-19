Tragedija v vrstah slovenske policije, poslavljajo se od mladega policista

Galerija
Žalosten in pretresljiv dogodek se je zgodil sinoči v prostorih Generalne policijske uprave v Ljubljani, v Uradu za varnost in zaščito. Terjal je življenje mladega, komaj 23-letega policista. V sosednjem prostoru naj bi bila v tem času dežurna inšpektorica, ki je slišala pok in našla mladeniča. Za komentar in več informacij o dogodku smo zaprosili Generalno policijsko upravo. »Zaradi varstva osebnih podatkov lahko potrdimo lahko le, da se je zgodil tragičen dogodek, v katerem je umrla oseba, zaposlena v Policiji. Glede na do sedanje ugotovitve ne gre za sumljivo smrt in tudi ne za dogodek, v katerem bi šlo za izvajanje policijskih pooblastil. Ob tem zavračamo vsa zlonamerna namigovanja o vzroku smrti«, je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi.
Strokovno pomoč nudijo: