Tragedija v vrstah slovenske policije, poslavljajo se od mladega policista

Žalosten in pretresljiv dogodek se je zgodil sinoči v prostorih Generalne policijske uprave v Ljubljani, v Uradu za varnost in zaščito. Terjal je življenje mladega, komaj 23-letega policista. V sosednjem prostoru naj bi bila v tem času dežurna inšpektorica, ki je slišala pok in našla mladeniča. Za komentar in več informacij o dogodku smo zaprosili Generalno policijsko upravo. »Zaradi varstva osebnih podatkov lahko potrdimo lahko le, da se je zgodil tragičen dogodek, v katerem je umrla oseba, zaposlena v Policiji. Glede na do sedanje ugotovitve ne gre za sumljivo smrt in tudi ne za dogodek, v katerem bi šlo za izvajanje policijskih pooblastil. Ob tem zavračamo vsa zlonamerna namigovanja o vzroku smrti«, je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi.

Kam po pomoč v trenutkih stiske? Strokovno pomoč nudijo: 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)

116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)

116 111 – TOM telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)