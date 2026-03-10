Tragedija v Žalcu: na 62-letno žensko padlo kovinsko okno, umrla na kraju samem

»Danes zjutraj smo bili obveščeni o tragični delovni nesreči v poslovnih prostorih v Žalcu,« so navedli na PU Celje.

Umrla na kraju nesreče

Po prvih podatkih je na 62-letno žensko, ki je čistila prostore, padlo kovinsko okno in jo tako močno poškodovalo, da je na kraju nesreče umrla.

Pri ogledu kraja nesreče, ki še poteka, poleg preiskovalne sodnice in okrožne državne tožilke sodelujejo celjski kriminalisti, ki bodo v nadaljevanju preverili vse okoliščine tragičnega dogodka.