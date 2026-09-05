Tragedija v zraku: tragičen konec nad Bohinjem, nekaj ur pozneje nova nesreča

Na severnem pobočju Vrha Krnic v občini Bohinj je v petek popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili s centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Nesreča se je po njihovih navedbah zgodila nekaj po 14. uri. Padalcu so pomoč na kraju dogodka nudili dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in bohinjski gorski reševalci, a je zaradi poškodb umrl.

Nato se je zgodila še ena nesreča

Okoli 17.30 pa se je na letališču v Bovcu zgodila nesreča še enemu jadralnemu padalcu. Ta se je poškodoval pri pristanku, s helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so še navedli v centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.