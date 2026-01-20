  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRAMBERGERJEV SKLAD

Tragedija vaščane še bolj povezala, družini Marčič, ki je izgubila sinčka, lahko pomagate tudi vi

V Dražencih so skrušeni, več gasilcev in drugih je potrebovalo psihološko pomoč.
Od otroške sobe ni ostalo nič. FOTO: D. K.

Od otroške sobe ni ostalo nič. FOTO: D. K.

Aleksander Jagarinec pravi, da so staršem že takoj ponudili pomoč. FOTO: Andrej Bedek

Aleksander Jagarinec pravi, da so staršem že takoj ponudili pomoč. FOTO: Andrej Bedek

Policija vzrok požara še ugotavlja, po neuradnih podatkih pa naj bi zagorelo ob dimniški napeljavi. FOTO: Jure Banfi

Policija vzrok požara še ugotavlja, po neuradnih podatkih pa naj bi zagorelo ob dimniški napeljavi. FOTO: Jure Banfi

Hiša ni primerna za bivanje. FOTO: Jure Banfi

Hiša ni primerna za bivanje. FOTO: Jure Banfi

Od otroške sobe ni ostalo nič. FOTO: D. K.
Aleksander Jagarinec pravi, da so staršem že takoj ponudili pomoč. FOTO: Andrej Bedek
Policija vzrok požara še ugotavlja, po neuradnih podatkih pa naj bi zagorelo ob dimniški napeljavi. FOTO: Jure Banfi
Hiša ni primerna za bivanje. FOTO: Jure Banfi
Andrej Bedek
 20. 1. 2026 | 07:01
A+A-

Aleksander Jagarinec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Draženci, je stežka zatisnil oči v noči na ponedeljek. Usodno nedeljo je bil kot pripadnik domačih gasilcev napoten na intervencijo v domačo vas k družini Marčič. Kar je lahko najhuje, podčrta izkušen gasilec: »Celotna vas se pozna med sabo, otrok je otrok vsakega od nas.« Več kot 50 gasilcev, ki so na prizorišče požara prišli v manj kot desetih minutah, petletnemu otroku namreč ni več moglo pomagati. Zgorel je v ognju, ki je v noči na nedeljo, okoli 2. ure zjutraj je bilo, izbruhnil na stanovanjski hiši nesrečne družine. Požar je prvi opazil njen sosed in poklical na pomoč Jagarinca, ki je bil takrat v nočni izmeni v službi v kidričevskem Talumu. »Takoj sem obvestil našega poveljnika Aleša Drevenška, naj gre v gasilski dom in se opremi, ker bo alarm številke 112,« se minut, kaj minut, temveč sekund natančno spominja vestni gasilec. Sosed je z glasnim kričanjem prebudil družino, ki je v tem času trdno spala in se tako ni zavedala, da je v nevarnosti zaradi ognjenih zubljev. »Če on ne bi opazil dogajanja, je vprašanje, ali bi sploh kdo iz nesrečne družine preživel. Oče, sicer tudi sam prostovoljni gasilec v našem društvu, je pri reševanju otrok v požaru tvegal lastno življenje,« je jasen predsednik. Po lestvi je od zunaj splezal v zgornje nadstropje, razbil okno in tako rešil vsaj enega otroka, mlajšega od obeh.

Policija vzrok požara še ugotavlja, po neuradnih podatkih pa naj bi zagorelo ob dimniški napeljavi. FOTO: Jure Banfi
Policija vzrok požara še ugotavlja, po neuradnih podatkih pa naj bi zagorelo ob dimniški napeljavi. FOTO: Jure Banfi

V nadstropju, kjer je bila otroška sobica, je očitno najprej zagorelo. »Ko smo gasilci prispeli, je bil požar v mansardnih prostorih že popolnoma razvit. Pričakali sta nas dve osebi, ki sta se sami rešili. Enega mladoletnega otroka je rešil oče. Prejeli pa smo informacijo, da je še vsaj ena mladoletna oseba v hiši,« so Jagarincu tudi včeraj besede šle težko z jezika. Priča je bil namreč veliki tragediji. »Vso energijo smo nato preusmerili v iskanje te osebe. Reševanje je potekalo v ekstremno težkih razmerah, saj je šlo za notranji požar, kjer temperatura meter od tal z lahkoto doseže 800 stopinj,« opisuje razmere, ki so jih pričakale v notranjosti goreče hiše. Reševanje je bilo za gasilce torej zelo zahtevno in po besedah predsednika draženskih gasilcev ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli dobre zaščitne osebne opreme in ustrezne tehnične pomoči. Prav tako je reševanje zahtevalo zelo dobro psihično in fizično stanje gasilcev.

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Marčič iz Dražencev, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom »za družino Marčič«, sklicna številka 7280. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Otroka so po napornem iskanju naposled našli in ga predali reševalcem, ki so bili prav tako na prizorišču. A ti so lahko le potrdili, da je petletnik mrtev. Jagarinec je bil še včeraj vidno pretresen. Pohvalil je Gasilsko zvezo Slovenije, ki se je hitro odzvala. Krovna organizacija je namreč hipno ponudila psihološko pomoč. Pogovorov s psihologinjama se je udeležilo več kot 30 ljudi, večina tistih, ki so sodelovali na intervenciji. Potrebovali so to pomoč, prizna predsednik: »Gre za tragedijo, ki je celotno vas ovila v črno. Ne morem opisati čustev, ki jih še danes doživljam.« Aleksander Jagarinec verjame, da bo gasilcem in drugim požrtvovalnim ljudem mladi družini, ki je doživela nepredstavljivo tragedijo, uspelo zagotoviti primerno prihodnost. »Naša občina je znana po tem, da znamo vedno stopiti skupaj, in to bomo vsekakor naredili. Vse, kar bo v naši moči,« je obljubil prvi predstavnik draženskih gasilcev. Danes zvečer se bo upravni odbor prostovoljnega gasilskega društva z ostalimi člani sestal na izredni seji. Točka na dnevnem redu pa bo le ena – kako pomagati družini Marčič.

Če sosed ne bi opazil dogajanja, je vprašanje, ali bi sploh kdo iz nesrečne družine preživel.

Župan Hajdine Stanko Glažar je za Novice dejal, da so medtem družini že zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje. Noč na ponedeljek so preživeli pri sorodnikih. »Za osnovna finančna sredstva bomo poskrbeli, tako da, kolikor v teh razmerah lahko pomagamo, bomo tudi naredili,« je poudaril župan. Prizadeti družini pa lahko, drage bralke in bralci, prek Krambergerjevega sklada Slovenskih novic pomagate tudi vi. Glažar se je pri Marčičevih z ekipo občinske uprave oglasil že v nedeljo. »Takoj po tragičnem dogodku smo naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do sanacije zagotovo ne bo uporabna.« Tudi včeraj je ponovil, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, temveč celotno občino. Izrazil je še upanje, da bo poškodovani otrok kar najhitreje okreval. Po podatkih Anite Kovačič z mariborske policije je bilo v času oddaje članka v tisk zdravstveno stanje poškodovanega triletnika še vedno resno. Policija vzrok požara še vedno preiskuje, po Jagarinčevih besedah pa so se policisti in kriminalisti zelo potrudili, saj so v želji po zavarovanju čim več sledi in boljšem pregledu vseh okoliščin na pomoč poklicali tudi avtomobilsko lestev ptujskih gasilcev.

Aleksander Jagarinec pravi, da so staršem že takoj ponudili pomoč. FOTO: Andrej Bedek
Aleksander Jagarinec pravi, da so staršem že takoj ponudili pomoč. FOTO: Andrej Bedek

Hiša ni primerna za bivanje. FOTO: Jure Banfi
Hiša ni primerna za bivanje. FOTO: Jure Banfi

Več iz teme

požartragedijasmrtotrokDružina MarčičKrambergerjev sklad
ZADNJE NOVICE
08:06
Bulvar  |  Glasba in film
PRVI GLAS PRIMORSKE

Moya je pesem poklonila staršem

Primorska pevka je glasbeno pot začela s skupino Turn Around.
Mojca Marot20. 1. 2026 | 08:06
07:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

Otroka naj bi ubila vrata, ki so se snela s tečajev in padla nanj.
20. 1. 2026 | 07:56
07:50
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Botoks na krožniku? Ta solata obljublja sijočo kožo – brez injekcij

Tale solata je postala viralna, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki jih prehranski strokovnjaki že dolgo povezujejo z lepo in zdravo kožo.
Kaja Berlot20. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
20. 1. 2026 | 07:45
07:43
Bulvar  |  Tuji trači
GROK

Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Ashley St. Clair se je v sodni spor podala zaradi groka.
20. 1. 2026 | 07:43
07:35
Šport  |  Športni trači
KONTROVERZNI GLASBENIK

EHF na EP v rokometu prepovedal Thompsonovo pesem, potem ko so jo Hrvati zahtevali.

Dogajanje med tekmo evropskega prvenstva je sprožilo uraden odziv krovne rokometne organizacije.
20. 1. 2026 | 07:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki