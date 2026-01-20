Tragedija vaščane še bolj povezala, družini Marčič, ki je izgubila sinčka, lahko pomagate tudi vi

Aleksander Jagarinec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Draženci, je stežka zatisnil oči v noči na ponedeljek. Usodno nedeljo je bil kot pripadnik domačih gasilcev napoten na intervencijo v domačo vas k družini Marčič. Kar je lahko najhuje, podčrta izkušen gasilec: »Celotna vas se pozna med sabo, otrok je otrok vsakega od nas.« Več kot 50 gasilcev, ki so na prizorišče požara prišli v manj kot desetih minutah, petletnemu otroku namreč ni več moglo pomagati. Zgorel je v ognju, ki je v noči na nedeljo, okoli 2. ure zjutraj je bilo, izbruhnil na stanovanjski hiši nesrečne družine. Požar je prvi opazil njen sosed in poklical na pomoč Jagarinca, ki je bil takrat v nočni izmeni v službi v kidričevskem Talumu. »Takoj sem obvestil našega poveljnika Aleša Drevenška, naj gre v gasilski dom in se opremi, ker bo alarm številke 112,« se minut, kaj minut, temveč sekund natančno spominja vestni gasilec. Sosed je z glasnim kričanjem prebudil družino, ki je v tem času trdno spala in se tako ni zavedala, da je v nevarnosti zaradi ognjenih zubljev. »Če on ne bi opazil dogajanja, je vprašanje, ali bi sploh kdo iz nesrečne družine preživel. Oče, sicer tudi sam prostovoljni gasilec v našem društvu, je pri reševanju otrok v požaru tvegal lastno življenje,« je jasen predsednik. Po lestvi je od zunaj splezal v zgornje nadstropje, razbil okno in tako rešil vsaj enega otroka, mlajšega od obeh.

V nadstropju, kjer je bila otroška sobica, je očitno najprej zagorelo. »Ko smo gasilci prispeli, je bil požar v mansardnih prostorih že popolnoma razvit. Pričakali sta nas dve osebi, ki sta se sami rešili. Enega mladoletnega otroka je rešil oče. Prejeli pa smo informacijo, da je še vsaj ena mladoletna oseba v hiši,« so Jagarincu tudi včeraj besede šle težko z jezika. Priča je bil namreč veliki tragediji. »Vso energijo smo nato preusmerili v iskanje te osebe. Reševanje je potekalo v ekstremno težkih razmerah, saj je šlo za notranji požar, kjer temperatura meter od tal z lahkoto doseže 800 stopinj,« opisuje razmere, ki so jih pričakale v notranjosti goreče hiše. Reševanje je bilo za gasilce torej zelo zahtevno in po besedah predsednika draženskih gasilcev ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli dobre zaščitne osebne opreme in ustrezne tehnične pomoči. Prav tako je reševanje zahtevalo zelo dobro psihično in fizično stanje gasilcev.

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Marčič iz Dražencev, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom »za družino Marčič«, sklicna številka 7280. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Otroka so po napornem iskanju naposled našli in ga predali reševalcem, ki so bili prav tako na prizorišču. A ti so lahko le potrdili, da je petletnik mrtev. Jagarinec je bil še včeraj vidno pretresen. Pohvalil je Gasilsko zvezo Slovenije, ki se je hitro odzvala. Krovna organizacija je namreč hipno ponudila psihološko pomoč. Pogovorov s psihologinjama se je udeležilo več kot 30 ljudi, večina tistih, ki so sodelovali na intervenciji. Potrebovali so to pomoč, prizna predsednik: »Gre za tragedijo, ki je celotno vas ovila v črno. Ne morem opisati čustev, ki jih še danes doživljam.« Aleksander Jagarinec verjame, da bo gasilcem in drugim požrtvovalnim ljudem mladi družini, ki je doživela nepredstavljivo tragedijo, uspelo zagotoviti primerno prihodnost. »Naša občina je znana po tem, da znamo vedno stopiti skupaj, in to bomo vsekakor naredili. Vse, kar bo v naši moči,« je obljubil prvi predstavnik draženskih gasilcev. Danes zvečer se bo upravni odbor prostovoljnega gasilskega društva z ostalimi člani sestal na izredni seji. Točka na dnevnem redu pa bo le ena – kako pomagati družini Marčič.

Župan Hajdine Stanko Glažar je za Novice dejal, da so medtem družini že zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje. Noč na ponedeljek so preživeli pri sorodnikih. »Za osnovna finančna sredstva bomo poskrbeli, tako da, kolikor v teh razmerah lahko pomagamo, bomo tudi naredili,« je poudaril župan. Prizadeti družini pa lahko, drage bralke in bralci, prek Krambergerjevega sklada Slovenskih novic pomagate tudi vi. Glažar se je pri Marčičevih z ekipo občinske uprave oglasil že v nedeljo. »Takoj po tragičnem dogodku smo naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do sanacije zagotovo ne bo uporabna.« Tudi včeraj je ponovil, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, temveč celotno občino. Izrazil je še upanje, da bo poškodovani otrok kar najhitreje okreval. Po podatkih Anite Kovačič z mariborske policije je bilo v času oddaje članka v tisk zdravstveno stanje poškodovanega triletnika še vedno resno. Policija vzrok požara še vedno preiskuje, po Jagarinčevih besedah pa so se policisti in kriminalisti zelo potrudili, saj so v želji po zavarovanju čim več sledi in boljšem pregledu vseh okoliščin na pomoč poklicali tudi avtomobilsko lestev ptujskih gasilcev.

