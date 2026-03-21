Tragičen konec iskalne akcije, moški (42) zdrsnil v smrt (FOTO)

V petek okoli 18.30 so policiste Policijske uprave (PU) Kranj obvestili, da je pogrešan 42-letni moški, ki naj bi se tega dne v zgodnjih jutranjih urah odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo, vrnil pa se ni. Svojci pogrešanega so obvestili tudi Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, reševalci GRS Tržič in Radovljica pa so s pomočjo brezpilotnikov preiskali območje, kjer naj bi se pogrešani nahajal. V petek ga niso našli, izsledili so le njegov avto, ki ga je pustil na območju Ljubelja, zato so morali akcijo prekiniti do današnjega jutra, ko so v zgodnjih jutranjih urah ponovno začeli iskati 42-letnika.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je pohodnika malo po 9. uri locirala helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Pohodnik se je po do sedaj zbranih obvestilih na Begunjsko Vrtačo povzpel po Lenuhovi grapi ter pri sestopu po Koželjevi smeri, na višini okoli 1700 metrov, zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl,« pa je danes sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič. S helikopterjem Letalske policijske enote je bil pokojni prepeljan v dolino, policist gorske policijske enote pa je opravil ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, je še dodal Brajič. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.