Gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica so imeli v soboto, 21. novembra, polne roke dela. Na sončen novembrski dan so namreč kar dvakrat posredovali v okolici Blejske koče na Lipanci. Prvi klic na pomoč so prejeli ob 14.39. Na poti z Mrežc proti Blejski koči je oseba nenadoma hudo obolela in potrebovala zdravniško pomoč. Do prihoda reševalcev so ji pomagali mimoidoči, med katerimi je bila tudi zdravnica, nato pa so oskrbo prevzeli gorski reševalci in člani helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) Brnik. Pri posredovanju je sodeloval tudi reševalec letalec iz GRS Radovljica.

Kljub prizadevanjem vseh, ki so sodelovali pri reševanju, je oseba na kraju umrla. Helikopter Letalske policijske enote (LPE) je njeno truplo prepeljal v dolino, kjer so ga predali pogrebni službi. »Svojcem in bližnjim izrekamo iskreno sožalje,« so ob tragičnem dogodku zapisali radovljiški gorski reševalci.

Kmalu zatem nov klic na pomoč

Reševalci so se po prvem posredovanju vrnili v dolino, nekateri pa so se že odpravili proti domu, ko so ponovno zapiskali pozivniki. V okolici Blejske koče sta se v težavah znašla dva pohodnika. Gorski reševalci GRS Radovljica so ju našli in pospremili v dolino.