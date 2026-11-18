Huda prometna nesreča, ki se je v soboto, 14. novembra, zgodila na območju Mežice, je dobila tragičen epilog. Iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so policiste obvestili, da je zaradi posledic hudih poškodb umrl 66-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je zapeljal s ceste po strmem pobočju, trčil v drevo in ostal ukleščen pod njim. Kljub posredovanju gasilcev in reševalcev mu življenja ni uspelo rešiti.

Kot smo že poročali, se je nesreča zgodila v soboto okoli 12.27 na Platu na območju Mežice. Po ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila ustavil na vozišču in nato zapeljal vzvratno. Ker je vozil preblizu desnega roba, je zapeljal s ceste, avtomobil pa se je prevrnil. Policisti so takrat sporočili tudi, da je moški vozil brez vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa je imel nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. V avtomobilu je bil sam.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je avtomobil zapeljal po strmem pobočju in trčil v drevo. Poškodovani voznik je bil zunaj vozila, ukleščen pod drevesom. Posredovali so tudi gasilci PGD Mežica, ki so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske. Poškodovanega voznika so s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor.

Letos na območju PU Celje umrlo že 16 ljudi

Iz PU Celje so zdaj sporočili, da so jih iz mariborskega kliničnega centra v torek zvečer obvestili o smrti 66-letnega voznika. Gre za letošnjo 16. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. V enakem obdobju lani je na tem območju v prometnih nesrečah umrlo 26 ljudi.