Tragičen razplet nesreče pri Vodicah: hudo poškodovani kolesar je umrl

Tragično se je končala prometna nesreča, ki se je sredi avgusta zgodila na cesti od Vodic proti Spodnjemu Brniku. Policisti so bili danes obveščeni, da je kolesar, ki se je v nesreči hudo poškodoval, zaradi posledic poškodb umrl. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je prometna nesreča po njihovih najnovejših podatkih zgodila 13. avgusta 2026 nekaj po 14. uri.

Kolesar je bil po takrat zbranih podatkih v nesreči samoudeležen. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal s ceste, trčil v odbojno ograjo, nato pa še v parkirano vozilo.

Pri tem se je hudo telesno poškodoval. Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Prve informacije po nesreči so bile nekoliko bolj spodbudne, saj njegovo življenje takrat po navedbah policije naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti so po nesreči odredili strokovni pregled in vodili prekrškovni postopek.

Zdaj pa je prišla tragična novica. Policijo so danes obvestili, da je kolesar zaradi poškodb, ki jih je utrpel v tej prometni nesreči, umrl.