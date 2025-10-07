  • Delo d.o.o.
STRAŠNO

Tragična delovna nesreča: delavec padel z gradbenega odra in umrl

Na kraju so ga oživljali, vendar poškodovancu bi bilo več pomoči.
FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
N. B.
 7. 10. 2025 | 12:39
 7. 10. 2025 | 13:02
1:30
A+A-

V ponedeljek ob 16.15 so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o tragični delovni nesreči v Šempetru pri Gorici, kjer je med izvajanjem obrtniških del v poslovni stavbi življenje izgubil 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

Po prvih zbranih podatkih so delavci ene izmed gospodarskih družb iz osrednje Slovenije izvajali obrtniška dela v poslovni stavbi gospodarske družbe. Za potrebe izvedbe del so ob fasadi postavili gradbeni oder višine osmih metrov. V določenem trenutku je delavec padel z gradbenega odra na brežino oziroma tlakovan pločnik ob kletni etaži objekta, kjer je obležal negiben.

Takoj po padcu so mu na pomoč priskočili sodelavci in poklicali reševalce. Na kraj dogodka je odhitela ekipa Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, na kraju so ga oživljali, vendar poškodovancu bi bilo več pomoči.

»O tragični nesreči s smrtnim izidom so bili obveščeni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter okrožna državna tožilka. Ogled kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti,« še poroča novogoriška policijska uprava.

