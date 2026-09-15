Tragična delovna nesreča na območju Šentjurja: Umrl 73-letni traktorist

Na območju Policijske postaje Šentjur se je danes okoli 15. ure zgodila tragična nesreča pri delu. V Zgornjih Slemenah je 73-letni moški vozil traktor po travniku navzgor proti gozdu, ko se je vozilo prevrnilo. Voznik je pri tem padel s traktorja, ki je nato trčil vanj. Zaradi izjemno hudih poškodb je 73-letnik umrl že na kraju dogodka.

Policisti so tujo krivdo za nastanek nesreče izključili.