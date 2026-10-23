Tragična nesreča na Dolenjskem: 70-letnik v ovinku zapeljal s ceste in umrl na kraju

Na Dolenjskem se je v četrtek popoldne zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala življenje 70-letnega voznika. Z avtomobilom je zapeljal s ceste in silovito trčil v drevo. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče.

Zgodilo se je na območju naselja Klenovik v občini Škocjan

V četrtek ob 16.55 se je na območju naselja Klenovik v občini Škocjan zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Po podatkih policije je 70-letni državljan Hrvaške vozil osebni avtomobil po lokalni cesti Otavnik–Klenovik. Ko je pripeljal v oster levi ovinek, je zapeljal naravnost s ceste in trčil v drevo.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 152 prometnih nesreč, 20 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 49 kaznivih dejanj.

Trčenje je bilo za voznika usodno. Zaradi hudih poškodb je 70-letnik umrl na kraju nesreče.