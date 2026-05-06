Tragična nesreča na tirih: moški izgubil življenje

Sinoči je območje Hotinje vasi pretresla tragična nesreča. Okrog 22.40 je na železniški progi prišlo do trčenja med skuteristom in vlakom, ki je peljal proti Mariboru. Moški je na kraju nesreče izgubil življenje.

Policija trenutno še preučuje vse okoliščine, ki so privedle do tragedije. Ogled kraja je že opravljen, po do sedaj zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena. Gre za drugo smrtno žrtev na slovenskih cestah letos, ki opozarja na ranljivost udeležencev v prometu.