Pretresljivi prizori na Tržaški v Ljubljani: voznica zapeljala na kolesarsko stezo in povozila 40-letnico na e-skiroju (FOTO)

Okoli 6. ure zjutraj osebno vozilo zapeljalo na kolesarsko stezo in trčilo v osebo, ki je vozila električni skiro. Trčenje je bilo zelo silovito, zato so na kraj dogodka nemudoma prihiteli reševalci in gasilci. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so na poškodovanem vozilu odklopili akumulator ter pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci so na kraju poskušali z oživljanjem, vendar je bila oseba zaradi hudih poškodb kljub hitremu posredovanju reševalnih služb razglašena za mrtvo.

Prometna nesreča na Viču, kjer je voznik avtomobila do smrti povozil žensko na skiroju. Ljubljana, 12. marec 2026 FOTO: Leon Vidic/delo

Policija je kraj nesreče zavarovala in začela z ogledom, v katerem bodo poskušali natančno ugotoviti okoliščine, zaradi katerih je vozilo zapeljalo na kolesarsko stezo in trčilo v voznika skiroja. Promet na tem delu Tržaške ceste je bil zaradi intervencije in preiskave nekaj časa oviran.

53-letna voznica osebnega vozila do smrti povozila 40-letnico na e-skiroju

PU Ljubljana je dodala še: »Danes, nekaj pred 6. uro smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na Tržaški cesti v Ljubljani, v kateri je umrla 40-letna udeleženka na e-skiroju. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo izven vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa z vožnjo nadaljevala po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti. Pri tem se je udeleženka na e-skiroju tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

