Tragična nesreča pri Majšperku terjala življenje moškega

V okolici Majšperka je včeraj prišlo do delovne nesreče, ki je zahtevala življenje. Do tragedije je prišlo med upravljanjem delovnega stroja, pri čemer je moški utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dogodka. Po dosedanjih ugotovitvah policije okoliščine ne kažejo na vpletenost tretje osebe.

Na kraj nesreče so bili napoteni policisti in reševalci, ki pa poškodovanemu niso mogli več pomagati. Policija je opravila ogled kraja ter nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.