Tragična nesreča v podjetju družine naše Miss Universe: »Voznika Sadmirja so med parkiranjem kamijona povozili do smrti«

Po poročanju bosanskega medija Avaz se je tragedija zgodila med parkiranjem tovornjaka, ko je voznika Sadmirja Zukića po nesrečnem spletu okoliščin usodno poškodoval sodelavec. Uslužbenca transportnega podjetja Klaut iz Šempetra pri Gorici je med parkiranjem do smrti po nesreči povozil kolega.

Podjetje je v regiji znano predvsem po cestnem tovornem prometu in sodelovanju z evropskimi partnerji. Javnosti je ime Klaut znano tudi zato, ker je z družino podjetnikov povezana hči lastnika Hana Klaut, trenutna Miss Universe Slovenije. Po neuradnih informacijah naj bi bil Sadmir Zukić med bolj izkušenimi vozniki v podjetju. Gre za precej veliko logistično podjetje z več kot 100 zaposlenimi, ki opravlja mednarodne prevoze po Evropi, skladiščenje in logistične storitve.

Okoliščine nesreče še preiskujejo pristojne službe. Prve informacije kažejo, da je do tragedije prišlo med manevriranjem in parkiranjem tovornega vozila, ko je sodelavec po nesreči trčil vanj, zaradi silovitosti udarca pa je Sadmir na kraju nesreče umrl. Reševalci mu kljub hitremu posredovanju niso mogli več pomagati. Za seboj je zapustil ženo in štiri otroke.