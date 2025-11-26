Tragična novica iz sveta glasbe: poslovil se je Dejan Korošec

Glasbeno srce Slovenije je obstalo. Če včeraj ni dovolj zabolela vest o smrti mladega pevca Jurija Čotarja, je kmalu zatem odjeknilo, da se je poslovil še Dejan Korošec - Dejc, lastnik kultne ploščarne SpinVinyl na Gallusovem nabrežju v Ljubljani. Ta je dolga leta veljala za zatočišče vseh zbirateljev in ljubiteljev tovrstnih fizičnih nosilcev glasbe.

Novica je kot nož zarezala po družbenih omrežjih in je mnoge močno pretresla. SpinVinyl namreč ni bil samo trgovina. Iz komentarjev je jasno, da je šlo za prostor pogovorov, smeha, glasbenih odkritij in predvsem ljubezni do zvočne umetnosti. Mnogi se spominjajo, da od tam nikoli niso odšli praznih rok, ali pa vsaj ne brez prijetnega pogovora.

Posebej ganljiv je spomin nekdanjega študenta, ki je ob prihodu v Ljubljano pri Dejcu kupil prve vinilke. Po letih občasnih obiskov ga je presenetilo, da si je lastnik vedno zapomnil, o kateri skupini sta govorila, in celo vprašal, kako mu gre na faksu in ali gre na koncert tiste skupine.

Drugi mladenič, ki je pogosto prihajal v Ljubljano zaradi zdravniških pregledov, se spominja, da je bil postanek pri SpinVinylu skoraj ritual: »Odprl si mi svet glasbe na vinilu, razširil obzorje z novimi izvajalci. Vedel si, kaj bo zame.« Dodaja, da je imela trgovinica srce – in da bodo ti spomini ostali.

Gallusovo nabrežje v Ljubljani, na levi trgovina SpinVinyl. FOTO: Jure Eržen/delo

»Lahko noč, odpočij si …«

Z žalostnim zapisom se je odzval tudi odgovorni urednik portala AirBeletrina, Andraž Gombač: »Danes so pred Spin Vinylom ob Ljubljanici namesto plošč sveče. Dejc mi je nazadnje povedal, da trpi hude bolečine, da je uničen, da ne more spati ... Lahko noč, odpočij si, bil si faca. Hvala za muziko in klepete. Ljubljana je izgubila še eno dušo ...«

Iz trgovine so sporočili, da bo slovo od Dejca v petek, 28. novembra, ob 13. uri na Novih Žalah. Vežica št. 5 bo odprta od 11. ure dalje, so zapisali.