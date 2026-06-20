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OBMOČJE BANUTE

Tragično osvežilno kopanje: slovenski potapljači iščejo osebo v gramoznici, utonil naj bi mlajši moški

Velika vročina že jemlje svoj davek tudi pri utopitvah.
Zgodilo naj bi se v gramoznici Banuta FOTO: Oste Bakal
Zgodilo naj bi se v gramoznici Banuta FOTO: Oste Bakal
O. B.
 20. 6. 2026 | 18:52
0:58
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Velika vročina, ko si mnogi iščejo takšno in drugačno ohladitev in osvežitev, že jemlje svoj davek tudi pri utopitvah. Uprava RS za zaščito in reševanje je namreč danes nekaj minut po 16. uri poročala o nesreči na vodi, in sicer na območju Banute nedaleč od Lendave. Po neuradnih podatkih naj bi se v tamkajšnji gramoznici nahajal utopljenec, zato so na kraj dogodka, poleg gasilcev bili napoteni tudi potapljači iz Murske Sobote, ki naj bi poiskali nesrečnega utopljenca. 

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal

Po nepreverjenih informacijah, ki so prišle z območja nesrečnega dogodka, naj bi šlo za mlajšega moškega, državljana sosednje Republike Hrvaške, ki pa tam naj ne bi bil sam, temveč v družbi še najmanj dveh oseb. Seveda bo več znanega pozneje.

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