Traktor povozil občana, odpeljali so ga s helikopterjem Slovenske vojske

Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča o novi prometni nesreči. Po njenih informacijah je danes ob 14.06 v občini Železniki traktor povozil občana. Kot so zapisali, so gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Škofje Loke in Zalega Loga nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu poškodovanca v reševalno vozilo, nato pa še v helikopter Slovenske vojske. Po besedah uprave je bil poškodovanec prepeljan v UKC Ljubljana. O tem, kako hude poškodbe je dobil, ne poročajo. Prav tako ne poročajo o vzroku za nastanek nesreče.

Pred dnevi nesreča s smrtnim izidom

Nedavno se je pri nas zgodila še ena prometna nesreča, v kateri je bil udeležen traktor. Kot so takrat sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, je oseba zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. V nesreči so takrat na pomoč priskočili gasilci iz Krškega in domačin. Na kraju so bili tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči.