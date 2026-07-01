Traktor zapeljal čez zid, 67-letni občan hudo ranjen

Policisti iz Ajdovščine poročajo o delovni nezgodi na območju naselja Črniče v občini Ajdovščina, kjer se je med popravilom kmetijskega traktorja poškodoval 67-letni občan.

Policisti so tujo krivdo izključili

Ko je vozilo spravil v pogon, je traktor zapeljal proti manjšemu zidu. Občan ga je poskušal ustaviti, pri čemer je padel in se poškodoval, kmetijsko vozilo pa je zapeljalo čez zid. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Ajdovščina, nato pa so ga po nudeni prvi pomoči prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti PP Ajdovščina so tujo krivdo izključili.