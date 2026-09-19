Traktorist v Križevcih med delom na njivi trčil v drevo, odpeljali so ga v bolnišnico

V Križevcih v občini Gornji Petrovci se je dopoldne zgodila nesreča pri delu. Voznik traktorja se je med delom na njivi zaletel v drevo in se poškodoval, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila ob 9.37. Na kraj so prihiteli gasilci PGD Križevci in PGD Murska Sobota, ki so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanega.

Reševalci so voznika po nesreči odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Podrobnosti o naravi njegovih poškodb za zdaj niso znane.