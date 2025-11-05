Trčenje med tovornjakom in otrokom: odpeljali so ga, policija zbira obvestila

Na območju Sv. Trojice je prišlo do trčenja med voznikom tovornega vozila in otrokom, ki je prečkal vozišče izven prehoda za pešce, in se je pri tem lažje poškodoval. Odpeljan je bil v bolnišnico. O nesreči še zbirajo obvestila, sporočajo s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 188 klicev, med temi 98 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi 17 prometnih nesreč I. kategorije ter 2 prometni nesreči II. kategorije.