Trčenje na poti iz Tamarja: 72-letnico zbili s sanmi in jo hudo poškodovano pustili v snegu!

Kranjskogorski policisti so bili včeraj, 22. februarja 2026, okoli 14. ure obveščeni o 72-letni pohodnici, državljanki Italije, ki se je peš vračala iz Tamarja proti Planici in v katero sta po do sedaj zbranih podatkih trčili dve neznani osebi, ki sta se skupaj pripeljali na sankah. Na kraju se nista ustavili, ji nista pomagali in ji prav tako nista nudili svojih podatkov. Na kraju so ji prvo pomoč nudili gorski reševalci GRS Rateče, ki so jo transportirali do Planice, kjer je bila po oskrbi zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Bila je hudo telesno poškodovana.

Poziv »Kranjskogorski policisti prosijo neznani osebi, ki sta se skupaj na sankah pripeljali do pohodnice in trčili v njo, da se oglasita ali pokličeta na Policijsko postajo Kranjska Gora, telefon 04/582 07 00 ali na 113. Prav tako prosijo morebitne priče dogodka, da pokličejo na zgornje kontakte in posredujejo koristne informacije. Najlepša hvala,« sporočajo s PU Kranj.