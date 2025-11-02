Trčenje na primorski avtocesti: z voznikom tovornjaka je hudo

V petek zgodaj zjutraj, okoli 6. ure, je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik tovornega vozila.

Po prvih ugotovitvah policije je nesrečo povzročila voznica osebnega vozila, ki hitrosti vožnje ni prilagodila razmeram na cesti. Zaradi neprilagojene hitrosti je prišlo do trčenja z voznikom tovornjaka, ki je v nesreči utrpel hujše telesne poškodbe. Voznica osebnega vozila in njen sopotnik sta bila lažje poškodovana in sta bila oskrbljena v bližnji bolnišnici. Na kraju nesreče so posredovali policisti, gasilci in reševalci, zaradi česar je bil promet na tem odseku nekaj časa močno oviran.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.