PROMETNA NESREČA

Trčenje pri Preboldu usodno za 60-letnega voznika, umrl je na kraju nesreče

Po do zdaj znanih podatkih je 41-letna voznica zapeljala levo na nasprotno smerno vozišče in trčila v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letnik.
V spomin. FOTO: Getty Images
N. Č.
 24. 12. 2025 | 08:33
Torkov večer se je na Celjskem končal tragično. V prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 18.30 na območju Policijske uprave Celje, je življenje izgubil 60-letni voznik, so sporočili z Generalne policijske uprave. Do nesreče je prišlo v okolici Prebolda, kjer sta trčili dve osebni vozili. Po do zdaj znanih podatkih je 41-letna voznica zapeljala levo na nasprotno smerno vozišče in trčila v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letnik.

Trčenje je bilo silovito. 60-letni voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Okoliščine dogodka policisti še obravnavajo. 

