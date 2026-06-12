Trčenje treh tovornjakov na štajerski avtocesti terjalo življenje češkega voznika

Včeraj, nekaj pred 14. uro, so Policijsko upravo Celje obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima v smeri proti Mariboru. V prometni nesreči so bila udeležena tri tovorna vozila.

49-letni voznik tovornega vozila, državljan Češke republike, je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni pred njim. Po trčenju je bilo to vozilo potisnjeno v še eno tovorno vozilo. Tovorno vozilo povzročitelja je po trčenju zagorelo. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

To je deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje v letošnjem letu.

»Voznike ponovno opozarjamo, da bo zaradi del na avtocesti predvidoma do konca avgusta promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zato je pričakovati zastoje. Voznike pozivamo, naj dosledno upoštevajo cestnoprometno signalizacijo ter vozijo previdno, strpno in z ustrezno varnostno razdaljo,« je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.