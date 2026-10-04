Trčenje v Kopru: 13-letnik na e-skiroju poškodovan, postopek tudi zoper njegovo mamo

Na Ljubljanski cesti v Kopru se je ob 15.20 zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval komaj 13-letni otrok na električnem skiroju. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je otroku odvzel prednost.

Petindvajsetletnik je z avtomobilom vozil proti Bonifiki, pred križiščem pa je zavil na parkirišče. Pri tem je odvzel prednost vozniku e-skiroja, ki je pravilno vozil po kolesarskem pasu v nasprotni smeri.

Ob trčenju je 13-letnik padel in se lažje poškodoval. Policisti pa so ob obravnavi nesreče ugotovili še več nepravilnosti. Otrok namreč še ni dopolnil predpisane starosti za vožnjo e-skiroja, ni imel pripete zaščitne čelade, skiro pa tudi ni bil osvetljen.

Na kraj nesreče je prišla otrokova mati

Policija bo zoper njo uvedla prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžne skrbi in nadzorstva. Postopek se nanaša na vožnjo brez čelade in z neosvetljenim e-skirojem ter na neustrezno starost otroka za vožnjo takšnega vozila. Brez posledic ne bo ostal niti 25-letni voznik avtomobila. Zaradi povzročitve prometne nesreče z odvzemom prednosti mu bodo policisti izdali plačilni nalog.