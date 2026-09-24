Trčenje v krožišču v Kranju: voznik skuterja hudo poškodovan

Jutro na kranjskih cestah se je začelo z resno prometno nesrečo. 31-letna voznica avtomobila je pri vključevanju v krožišče trčila v voznika skuterja. Ta se je v nesreči hudo poškodoval. Kranjski policisti so bili tako danes okoli 5.50 obveščeni o prometni nesreči na Cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po doslej zbranih podatkih je 31-letna voznica osebnega vozila pri vključevanju v krožišče trčila v voznika skuterja, ki je takrat že vozil po krožišču. Voznik skuterja se je v trčenju hudo poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili zdravstveni delavci, nato pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. Zoper voznico avtomobila vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Vozil pod vplivom kokaina in konoplje

Tržiški policisti pa so včeraj okoli 13. ure ustavili 49-letnega voznika avtomobila, pri katerem je hitri test na prepovedane droge pokazal pozitiven rezultat. Preizkus je pokazal prisotnost kokaina in konoplje. Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, vendar ga je ta zavrnil.

Zaradi suma kršitve cestnoprometnih predpisov ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek pristojnemu okrajnemu sodišču.