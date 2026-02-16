Trčenju treh vozili pri krožišču Tabletka, za nesrečo odgovorna 50-letnica

Galerija
V petek, 13. februarja, so bili policisti nekaj pred 15. uro smo bili obveščeni o trčenju treh vozili pri krožišču Tabletka v Novem mestu.
Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 50-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil, ki ga je pred njo vozil 21-letni voznik. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo še v avtomobil 38-letni voznik. Dva lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Novo mesto.
Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 13. 2. in 16. 2. posredovali v 265 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 684 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola.