Trčenju treh vozili pri krožišču Tabletka, za nesrečo odgovorna 50-letnica

V petek, 13. februarja, so bili policisti nekaj pred 15. uro smo bili obveščeni o trčenju treh vozili pri krožišču Tabletka v Novem mestu.

Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 50-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil, ki ga je pred njo vozil 21-letni voznik. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo še v avtomobil 38-letni voznik. Dva lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Novo mesto.