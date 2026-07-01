Trčil je v tovornjak za odvoz odpadkov in hudo poškodovan končal v UKC Maribor (FOTO)

V torek ob 14.16 je na Vaneči v občini Puconci prišlo do hujše prometne nesreče. Trčili sta osebno in tovorno vozilo za prevoz komunalnih odpadkov. »Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev NMP in jim nudili pomoč ter nevtralizirali razlite motorne tekočine,« so ob tem sporočili iz Regijskega centra za obveščanje.

Člani Facebook skupine Radarji v Pomurju so hkrati sporočili, da je do prometne nesreče prišlo v krožišču pri Centru za ravnanje z odpadki (RECO) Puconci. »Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila trčil v nasproti vozeče tovorno vozilo. Povzročitelj prometne nesreče voznik avtomobila se je huje telesno poškodoval in se zdravi v bolnišnici v Mariboru,« pa je potrdil Denis Bujran, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.