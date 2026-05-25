Trčil v 10-letnika in odpeljal: policija išče voznika

S PU Koper sporočajo, da se je včeraj, 24. maja 2026, ob 16.30 10-letni otrok peljal kolo od Dolinske proti Oljčni poti v Kopru. V krožišču je peljal po kolesarki stezi preko vozišča, takrat pa je po Ulici Istrskega odreda pripeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v kolo. Otrok je padel in se lažje poškodoval (udarnina in površinske odrgnine).

Voznik avtomobila se je po trčenju ustavil in stopil iz vozila ter pogledal otroka, nato pa se je odpeljal. Zaradi razjasnitve okoliščin prosimo voznika, da se zglasi na PP Koper ali pokliče na 113, sporočajo s PU Koper.