Trčil v kolesarja, ki je pripeljal po kolesarski stezi, z njim je hudo

Celjski policisti poročajo o prometni nesreči s hudimi poškodbami, ki so jo včeraj nekaj pred 16. uro obravnavali v naselju Vas, na območju Policijske postaje Radlje ob Dravi.
Voznik osebnega vozila je pri vključevanju na glavno cesto trčil v kolesarja, ki je pripeljal po kolesarski stezi. Kolesar se je v trčenju hudo poškodoval. Voznika osebnega vozila bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.
