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MED VZVRATNO VOŽNJO

Trčil v pešca in ga stisnil v steber

Voznik na območju Kranja ni dobro videl dogajanja za vozilom, zaslepilo ga je sonce.
V drugi nesreči je voznik traktorja izsilil prednost voznici mopeda. FOTO: Špela Žabkar
V drugi nesreči je voznik traktorja izsilil prednost voznici mopeda. FOTO: Špela Žabkar
B. K. P.
 28. 7. 2026 | 11:00
1:13
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Kranjski prometni policisti so v ponedeljek okrog 9.30 obravnavali 46-letnega voznika, ki je na območju Kranja s tovornim vozilom vozil vzvratno na zoženem delu ceste, ker mu je sončna bleščavost v vzvratnem ogledalu močno oslabila vidljivost, pa je trčil v pešca in ga stisnil v kovinski steber. Pešec je utrpel telesne poškodbe, kako hude, s Policijske uprave (PU) Kranj, niso sporočili. Na kraju mu je pomoč nudila zdravstvena služba in ga prepeljala v zdravstveno ustanovo, policisti pa o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Nekaj ur pozneje so kranjski policisti obravnavali še 21-letnega voznika traktorja, ki je na območju Kranja izsilil prednost 68-letni voznici mopeda. Ta je pri zaviranju padla in se telesno poškodovala. Na kraju ji je pomoč nudila zdravstvena služba, tudi njo so odpeljali na nadaljnjo zdravljenje. Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

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