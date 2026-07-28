Trčil v pešca in ga stisnil v steber

Kranjski prometni policisti so v ponedeljek okrog 9.30 obravnavali 46-letnega voznika, ki je na območju Kranja s tovornim vozilom vozil vzvratno na zoženem delu ceste, ker mu je sončna bleščavost v vzvratnem ogledalu močno oslabila vidljivost, pa je trčil v pešca in ga stisnil v kovinski steber. Pešec je utrpel telesne poškodbe, kako hude, s Policijske uprave (PU) Kranj, niso sporočili. Na kraju mu je pomoč nudila zdravstvena služba in ga prepeljala v zdravstveno ustanovo, policisti pa o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Nekaj ur pozneje so kranjski policisti obravnavali še 21-letnega voznika traktorja, ki je na območju Kranja izsilil prednost 68-letni voznici mopeda. Ta je pri zaviranju padla in se telesno poškodovala. Na kraju ji je pomoč nudila zdravstvena služba, tudi njo so odpeljali na nadaljnjo zdravljenje. Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.