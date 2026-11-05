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V LJUBLJANI

Trčila električni skiro in avto: z moškim je hudo, policisti iščejo voznico sivega beemveja

Prav tako iščejo voznico manjšega črnega avtomobila, ki je v ponedeljek na območju Novih Jarš trčila v mladoletnico na električnem skiroju.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
B. K. P.
 5. 11. 2026 | 07:49
3:33
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V sredo okoli 14. ure se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznana voznica sivega avtomobila znamke BMW in voznik električnega skiroja. »Po do sedaj zbranih obvestilih je voznica osebnega vozila zavijala desno na Baragovo ulico, pri tem pa je na prehodu za kolesarje zaprla pot vozniku električnega skiroja, ki je pravilno vozil po kolesarski stezi in pri zeleni luči na semaforju prečkal vozišče. Voznica je pred prehodom zavirala, voznik električnega skiroja pa je, da bi se izognil trčenju, prav tako zaviral, pri čemer je izgubil ravnotežje in padel. V nesreči se je huje telesno poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo,« je podrobnosti nesreče sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc in in dodala, da je po nesreči voznica izstopila iz avtomobila in poškodovanemu ponudila pomoč, ta pa ji je odgovoril, da ni poškodovan, zato je voznica odpeljala.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in bodo po vseh zbranih ugotovitvah izvedli ustrezen ukrep. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo voznico sivega beemveja, ki je bila udeležena v nesreči, da se oglasi na Postaji prometne policije Ljubljana oziroma pokliče na telefonsko številko 01 583 88 20 ali 113. Prav tako policisti pozivajo morebitne priče prometne nesreče oziroma vse, ki bi lahko podali koristne informacije o dogodku, da se obrnejo na policijo.

Nesreča tudi na Jarški cesti v Ljubljani

V ponedeljek okoli 15. ure se je tudi v križišču Jarške ceste in Ulice Hermana Potočnika v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi mladoletna voznica električnega skiroja in neznana voznica osebnega vozila črne barve.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je mladoletna voznica električnega skiroja vozila po Jarški cesti iz smeri Clevelandske ulice proti Šmartinski cesti, nato pa v bližini naslova Jarška cesta 63 zapeljala na pločnik in preko prehoda za pešce prečkala Ulico Hermana Potočnika. V istem času je po Jarški cesti iz smeri Clevelandske ulice pripeljala neznana voznica manjšega osebnega vozila črne barve, ki je zavijala levo na Ulico Hermana Potočnika, pri tem pa trčila v voznico električnega skiroja. Ta je po trčenju padla in se telesno poškodovala. Voznica osebnega vozila je po nesreči ustavila in se pogovorila s poškodovano voznico električnega skiroja, nato pa kraj prometne nesreče zapustila. Na kraju se je ustavila tudi neznana ženska, ki se je pogovarjala z udeleženko nesreče,« je podrobnosti v sporočilu navedla Špela Škoporc.

Policisti z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče nadaljujejo, zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pa pozivajo voznico manjšega osebnega vozila črne barve, ki je bila udeležena v nesreči, ter neznano žensko, ki se je po nesreči ustavila in pogovarjala s poškodovano udeleženko, da se oglasita na Postaji prometne policije Ljubljana.

Prav tako policisti pozivajo vse morebitne priče oziroma osebe, ki bi lahko podale koristne informacije o prometni nesreči, da pokličejo Postajo prometne policije Ljubljana na 01 583 88 20, številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

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