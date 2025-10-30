Trčili vozili v naselju Drakovci, ena oseba končala na urgenci (FOTO)

Galerija
V sredo okoli 14. ure je v naselju Drakovci v občini Ljutomer prišlo do trčenja med dvema osebnima voziloma, pri čemer se je ena oseba telesno poškodovala. Poleg policistov in reševalcev so na kraju bili tudi ljutomerski gasilci.
»Ob prihodu smo gasilci PGD Ljutomer prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda ekipe NMP, odklopili akumulatorja ter z absorbentom nevtralizirali iztekle motorne tekočine na vozišču. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ljutomer prepeljali v Urgentni center Murska Sobota,« so sporočili iz PGD Ljutomer.
