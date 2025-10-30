  • Delo d.o.o.
PROMETNA NESREČA

Trčili vozili v naselju Drakovci, ena oseba končala na urgenci (FOTO)

Zgodilo se je v sredo popoldan.
V uničenem avtomobilu se je ena oseba poškodovala. FOTO: Pgd Ljutomer
V uničenem avtomobilu se je ena oseba poškodovala. FOTO: Pgd Ljutomer
O. B.
 30. 10. 2025 | 08:16
 30. 10. 2025 | 08:16
0:48
A+A-

V sredo okoli 14. ure je v naselju Drakovci v občini Ljutomer prišlo do trčenja med dvema osebnima voziloma, pri čemer se je ena oseba telesno poškodovala. Poleg policistov in reševalcev so na kraju bili tudi ljutomerski gasilci.

V uničenem avtomobilu se je ena oseba poškodovala FOTO: Pgd Ljutomer
V uničenem avtomobilu se je ena oseba poškodovala FOTO: Pgd Ljutomer

»Ob prihodu smo gasilci PGD Ljutomer prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda ekipe NMP, odklopili akumulatorja ter z absorbentom nevtralizirali iztekle motorne tekočine na vozišču. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ljutomer prepeljali v Urgentni center Murska Sobota,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

