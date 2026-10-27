Trebanjski policisti potrkali na vrata 59-letnika, sledilo je veliko odkritje (FOTO)

Trebanjski policisti so med hišno preiskavo pri 59-letnem moškem naleteli na zajetno količino prepovedane droge. Zasegli so okoli deset kilogramov posušenih vršičkov konoplje, več rastlin in pripomočke za njihovo gojenje. Preiskava še poteka. Med preiskavo so tako odkrili okoli deset kilogramov posušenih vršičkov konoplje, več rastlin konoplje, različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge, ter pripomočke za gojenje konoplje.

Trebanjski policisti so zasegli okoli 10 kg prepovedane konoplje. FOTO: Pp Trebnje

Trebanjski policisti so zasegli okoli 10 kg prepovedane konoplje. FOTO: Pp Trebnje

Zasežene snovi poslali na analizo

Policisti so vse sumljive snovi zasegli in jih poslali na analizo, ki bo pokazala, za katere snovi gre. Preiskava se s tem še ni končala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo vse okoliščine suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Trebanjski policisti so zasegli okoli 10 kg prepovedane konoplje. FOTO: Pp Trebnje

Trebanjski policisti so zasegli okoli 10 kg prepovedane konoplje. FOTO: Pp Trebnje