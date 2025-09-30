Trebanjski policisti v akciji! Poglejte, kaj vse so našli pri 40-letniku (FOTO)

V ponedeljek so trebanjski policisti opravili hišno preiskavo. Pri preiskavi so 40-letnemu osumljenemu zasegli približno 2,5 kg posušenih delcev organske snovi - vršičkov, za katere obstaja sum, da gre za konopljo. Zasegli pa so tudi vzorce prašnate snovi bele barve, za kar obstaja sum, da gre za kokain. Pri preiskavi prostorov stanovanjske hiše so policisti našli tudi večje število bankovcev v skupnem znesku 10.650 evrov. Denar so osumljencu prav tako zasegli, ker sumijo, da je bil denar pridobljen s preprodajo prepovednih drog.

FOTO: Pu Nm

FOTO: Pu Nm

FOTO: Pu Nm

FOTO: Pu Nm

FOTO: Pu Nm

Vzorce zasežene organske snovi in bele prašnate snovi so dali v analizo. Po potrditvi, da gre dejansko za prepovedano drogo, pa bo Policijska postaja Trebnje, zoper osumljenca podala kazensko ovadbo.