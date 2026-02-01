Trener Matevž osumljen spolne zlorabe deklic, klub propadel

Predkazenski postopek zaradi domnevnih spolnih zlorab mladoletnih jahačic.
Pred dobrimi tremi leti so nekdanje učenke ljubljanskega trenerja jahanja zbrale pogum in spregovorile o tem, da jih je kot mladoletnice v zgodnjih najstniških letih spolno zlorabljal. Osumljenega Matevža Emila Prešerna so iz družinskega Konjeniškega kluba PIP Ljubljana napodili. Sporni klub (uradno) ne obstaja več.
3 leta se že vleče predkazenski postopek.
Na isti lokaciji danes deluje Šola jahanja Park Sava v okviru Konjeniškega kluba Park Sava, katerega zastopnik je bil tesno povezan s KK PIP – bil je nekdanji predsednik kluba, njihov jahač in športni pedagog. Prešeren pa je na prostosti ...