Trener Matevž osumljen spolne zlorabe deklic, klub propadel

PREDKAZENSKI POSTOPEK ŠE KAR TRAJA

Predkazenski postopek zaradi domnevnih spolnih zlorab mladoletnih jahačic.

Pred dobrimi tremi leti so nekdanje učenke ljubljanskega trenerja jahanja zbrale pogum in spregovorile o tem, da jih je kot mladoletnice v zgodnjih najstniških letih spolno zlorabljal. Osumljenega Matevža Emila Prešerna so iz družinskega Konjeniškega kluba PIP Ljubljana napodili. Sporni klub (uradno) ne obstaja več. 3 leta se že vleče predkazenski postopek. Na isti lokaciji danes deluje Šola jahanja Park Sava v okviru Konjeniškega kluba Park Sava, katerega zastopnik je bil tesno povezan s KK PIP – bil je nekdanji predsednik kluba, njihov jahač in športni pedagog. Prešeren pa je na prostosti ...