Trenutki groze v Kopru: udarno kladivo ga je zbilo v vodo

S PU Koper sporočajo, da so v petek, 27. marca 2026, ob 8.05 dobili obvestilo, da je v koprskem pristanišču prišlo do delovne nezgode.

» Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je nizozemski državljan izvajal dela v koprskem pristanišču, kjer je s sodelavci zabijal pilote v morsko dno. Zaradi nepazljivosti ga je pri tem udarno kladivo oplazilo in udarilo, zaradi česar je iz splava padel v vodo, kar sta opazila dva očividca in skočila za njim ter ga izvlekla na obalo. Na kraj je prišel zdravnik iz ZD Koper, ki je poškodovanemu nudil prvo pomoč, nakar je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola, kjer je bilo po prvih podatkih ugotovljeno, da je slednji zadobil lahke telesne poškodbe,« sporočajo policisti.